Belgio-Italia, scelto l’arbitro del match: la sestina completa

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Scelto l’arbitro della sesta giornata di Nations League tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre alle 20:45. A dirigere la gara sarà il norvegese Espen Eskas. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, mentre il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad. Al VAR il tedesco Christian Dingert, assistito dal norvegese Kristoffer Hagenes.