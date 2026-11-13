Belgio-Italia, scelto l’arbitro del match: la sestina completa

13.11.2026 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Belgio-Italia, scelto l’arbitro del match: la sestina completa
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Scelto l’arbitro della sesta giornata di Nations League tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre alle 20:45. A dirigere la gara sarà il norvegese Espen Eskas. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, mentre il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad. Al VAR il tedesco Christian Dingert, assistito dal norvegese Kristoffer Hagenes.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.