Lazio | Sky: "Infortunio per Frattesi, ecco come sta". Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Appiano Gentile, Peppe Di Stefano di SkySport ha fatto il punto sulle condizioni di Davide Frattesi, che ha lasciato il ritiro dell'Italia per un risentimento muscolare accusato nella vittoria contro la Francia. Di seguito ciò che ha detto sul centrocampista della Lazio: "Frattesi ha fatto questa mattina degli esami strumentali, c'era un piccolo edema ma nulla di che. D'accordo tra i medici della Nazionale e della Lazio, l'hanno rimandato a Formello. Il problema è all'adduttore".

Pubblicato il 13/11 alle 18.40