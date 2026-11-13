NEWS | Valentino Rossi confessa: "Con mio padre non è finita..."

Nel suo libro “La mia storia” Valentino Rossi ha toccato tantissimi temi interessanti tra cui il rapporto difficile che sta attraversando con il padre Graziano. I due hanno avuto per anni un rapporto strettissimo ma, negli ultimi tempi, le cose si sono fatte sempre più difficili: “Non mi aspettavo più di litigare con lui: siamo sempre andati molto d’accordo, fino a qualche anno fa... <<< VALENTINO ROSSI >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini