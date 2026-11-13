Lazio, Impallomeni su Frattesi: "Difficile da sostituire, ma per l'Inter..."

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L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato delle prestazioni di Davide Frattesi e del suo passaggio dalla Lazio all'Inter in estate. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: "Frattesi è un giocatore importante, non facilmente sostituibile, anche se lui era più quelo che sostituiva qualcuno. Ha i tempi di inserimento che sono un dono di natura. Ieri ha fatto una partita anche tecnicamente ottima, è un giocatore molto bravo. Per l'Inter non credo sia un rimpianto, ma dentro una stagione è uno che può fare la differenza. L'Inter ne ha tanti a centrocampo che possono risolvere le partite".