Ex Lazio | Hysaj è ancora senza squadra. E intanto si allena in Italia…

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È ancora svincolato, Elseid Hysaj. Dopo aver chiuso l’esperienza alla Lazio a giugno, il terzino non ha trovato squadra. Nei mesi scorsi era stato valutato dal Bologna dopo l’infortunio di Holm, ma alla fine la società rossoblù ha scelto di mettere sotto contratto Darmian. Di recente, come riportato da Tuttomercatoweb.com, per l’albanese avrebber chiesto informazioni alcuni club degli Emirati Arabi, anche se lui preferirebbe rimanere in Europa. E intanto il classe 1994 continua ad allenarsi in Italia, con la Primavera dell’Empoli.