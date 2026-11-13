FORMELLO - Lazio, infermeria ancora piena. E Gattuso prepara l'amichevole

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - L'infermeria continua a riempirsi. È rientrato a Formello anche Frattesi, che ha lasciato il ritiro dell'Italia. Dopo il gol contro la Francia ha accusato un problema all'adduttore: i primi accertamenti svolti in mattinata hanno evidenziato un edema, per questo nei prossimi giorni farà nuovi esami per capire in maniera più chiara l'entità del suo infortunio. Si è fermato di nuovo anche Marusic, già tornato dal Montenegro. Ha avuto una ricaduta dall'infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per più di due mesi: le valutazioni dello staff medico chiariranno i tempi di recupero.

A questi si aggiungono le lesioni muscolari di Tavares, Sutalo e Zaccagni. Il primo starà fuori per un mese e proverà a tornare per il derby; il secondo è quello più grave: rischia di restare ai box per più di due mesi; il terzo invece ne avrà ancora per un po': farà un tentativo per la partita contro il Torino (28 novembre), è molto difficile che possa rivedersi prima.

L'unica buona notizia riguarda Gudmundsson. Sia giovedì che venerdì si è allenato con il resto dei compagni; sabato mattina farà le prove generali nell'amichevole contro il Mgarr United. Se andrà bene, soprattutto a livello di contrasti con gli avversari, allora contro il Lecce sarà in panchina. Restano in nazionale Mandas, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru e Isaksen. Dopo il test a Formello, la squadra avrà due giorni di riposo. Dopo di che da martedì scatterà la preparazione per la ripresa del campionato.