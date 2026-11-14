Courtois vuole comprare un club italiano: già presentata un'offerta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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Si inizia a muovere qualcosa per il futuro della Reggiana a livello societario con un’importante piattaforma di investimento in sport, media e tecnologia come NXTPlay Capital, fondata dal portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e Gonzalo Vila, che ha presentato un’offerta per l’acquisto del 100% del pacchetto azionario del club emiliano che attualmente è impegnato in Serie C. L’operazione è stata annunciata dalla stessa NXTPlay dopo diversi mesi di lavoro e di interlocuzioni, con Andrea Radrizzani che ne sarebbe il frontman, con il territorio visto che diversi esponenti del gruppo sono stati più volte a Reggio Emilia per incontrare sia i soci attuali del club che il tessuto imprenditoriale per condividere il progetto che hanno in mente.

Il piano di Nxtplay non si limita alla prima squadra, ma punta a intervenire sull'intero sistema sportivo e infrastrutturale della Reggiana. Tra le priorità, come riporta Tuttoreggiana.com, ci sono infatti il rafforzamento del settore giovanile e gli investimenti nelle strutture del club. “La Reggiana è un club con storia e identità, in una città che vive il calcio con autentica passione. Per mesi abbiamo ascoltato le persone che rendono questo club ciò che è e abbiamo costruito il nostro progetto attorno a loro. - sono le parole del CEO Vila - Abbiamo messo sul tavolo un’offerta seria e siamo pronti ad andare avanti senza perdere tempo. La Reggiana merita stabilità e una direzione chiara, e noi vogliamo darle entrambe”.

A parlare di questa operazione è intervenuto anche il belga Courtois: “Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPLAY vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa – spiega il portiere del Real Madrid - ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l’ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo”.

Pubblicato il 13/11 alle 19.15