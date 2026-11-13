Lazio, Isaksen spiega: “Punto alla Champions! Scudetto? È presto, ma…”

Dal ritiro della Danimarca, Gustav Isaksen è stato intervistato dalla redazione di Bold. L’esterno della Lazio ha parlato dell’inizio di stagione e degli obiettivi della squadra, tra le possibilità di scudetto e della qualificazione in Champions League. Di seguito le sue parole: “Scudetto? La strada è ancora lunga, è troppo presto per parlarne. Il mio obiettivo principale è la qualificazione in Champions League. Se riusciamo a continuare a giocare come stiamo facendo ora, possiamo arrivare lontano".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03