Ex Lazio | Ratkov torna a esultare: primo gol con il Levante

Primo gol in Spagna per Petar Ratkov. L’ex centravanti della Lazio ha segnato con la maglia del Levante ai sessantaquattresimi di finale di Coppa del Re. Subentrato al 60’ minuto contro il Tarancon, squadra di terza divisione spagnola, il serbo ha realizzato la rete del momentaneo pareggio. La gara poi è stata vinta dal Levante proprio all’ultimo minuto dei tempi supplementari su calcio di rigore.

Pubblicato il 13/11 alle 20.30