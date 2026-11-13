Lazio, Paganini: "Doveva andare via prima dall'Inter, non lo voleva nessuno"
13.11.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato di Davide Frattesi e del suo trasferimento in estate dall'Inter alla Lazio, tornando proprio sulla sua esperienza in nerazzurro. Di seguito il suo pensiero.
"Sono un po' di anni che Frattesi piace a tutti ma nessuno se lo prendeva. Per me poteva andare via prima, perché lui è sempre stato all'Inter come il sesto giocatore nel basket, ma non ha mai avuto la chance di fare il titolare fisso. E' uno a cui dare fiducia, è uno dei pochi che vede la porta e sa andare negli spazi. Ha trovato l'ambiente giusto, nel momento giusto".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.