Lazio, Isaksen racconta: “Felipe Anderson mi ha aiutato, ecco come”

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Nella lunga intervista rilasciata a Bold dal ritiro della Danimarca, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha raccontato il momento in cui è arrivato alla Lazio e in che modo l’ha aiutato Felipe Anderson. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Quando sono arrivato alla Lazio, Felipe Anderson era il mio diretto concorrente in campo. Ogni giorno, durante gli allenamenti, ci contendevamo lo stesso posto in squadra. Eppure, lui è stato eccezionale, perché mi ha aiutato in tutto fin dall'inizio. Per certi versi, faticavo a crederci: ero arrivato in un club di Serie A con una forte competizione, nonostante questo ho trovato un compagno sempre pronto ad aiutarmi”.

“Gli ho chiesto perché mi avesse accolto con così tanta cordialità, visto che ci lottavamo una maglia da titolare. Mi ha spiegato che la fede l'ha aiutato nella vita quotidiana. E così mi ha regalato una Bibbia, incoraggiandomi a leggerla. Non l'avevo mai letta prima di arrivare alla Lazio, ma poi l'ho fatto. Penso che tutti dovrebbero leggerla: è in quel momento che ho trovato un senso più profondo nelle cose, con la ferma convinzione che esista qualcosa di più importante di se stessi”.