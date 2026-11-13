Lazio, la Nigeria supera la Tanzania: Dele-Bashiru dalla panchina
13.11.2026 22:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Vittoria importante per la Nigeria nel gruppo L di qualificazione alla Coppa d’Africa. La nazionale di Dele-Bashiru supera in casa 3-1 la Tanzania grazie alla doppietta di Tolu Arokodare nel secondo tempo dopo l’iniziale vantaggio nigeriano con Yusuf e il pari ospite con Msanga. Per il centrocampista della Lazio poco meno di un quarto d’ora in campo: Dele-Bashiru è infatti entrato al 78’ al posto di Akor Adams, giocatore del Venezia, con la gara già indirizzata. Ancora contro la Tanzania ma questa volta in trasferta il prossimo impegno previsto per le 14:00 italiane di martedì 17 novembre.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.