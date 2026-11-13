Lazio | Isaksen, l’importanza della Bibbia e l’aiuto di Dio: le sue parole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata a Bold, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha raccontato l’importanza della sua fede in Dio e di come la lettura della Bibbia abbia cambiato la sua vita, soprattutto sportiva. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Provengo da una famiglia con valori cristiani. Sia i miei nonni materni che quelli paterni erano molto devoti. In questo senso, essere cristiano non è una novità per me. Quando sono arrivato alla Lazio, Felipe Anderson era il mio diretto concorrente in campo. Ogni giorno, durante gli allenamenti, ci contendevamo lo stesso posto in squadra. Eppure, lui è stato eccezionale, perché mi ha aiutato in tutto fin dall'inizio. Per certi versi, faticavo a crederci: ero arrivato in un club di Serie A con una forte competizione, nonostante questo ho trovato un compagno sempre pronto ad aiutarmi. Gli ho chiesto perché mi avesse accolto con così tanta cordialità, visto che ci lottavamo una maglia da titolare. Mi ha spiegato che la fede l'ha aiutato nella vita quotidiana. E così mi ha regalato una Bibbia, incoraggiandomi a leggerla".

"Non l'avevo mai letta prima di arrivare alla Lazio, ma poi l'ho fatto. Penso che tutti dovrebbero leggerla: è in quel momento che ho trovato un senso più profondo nelle cose, con la ferma convinzione che esista qualcosa di più importante di se stessi. E poi la Bibbia mi ha aiutato a trovare la luce anche dove c'è oscurità, mantenendo sempre un atteggiamento positivo. Mi è stata di grande aiuto in una quotidianità come quella del mondo del calcio, che è fatta di alti e bassi: Dio mi dà forza e fede, lo prego ogni giorno sia al risveglio che prima di andare a dormire. Per me è una forma di meditazione, sento che dona una pace interiore di cui non vorrei mai fare a meno".