Belgio-Italia, dove vedere la partita in tv e in streaming
13.11.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ultima giornata del girone di Nations League per l’Italia. Dopo la vittoria contro la Francia, la squadra di Mancini affrontano il Belgio di van Bommel. La gara, decisiva per gli azzurri per la qualificazione ai quarti di finale, è in programma per domenica 15 novembre alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.