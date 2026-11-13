Lazio, Orlando: "Frattesi è un rimpianto per l'Inter. Il paragone con Barella..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dell'inizio di stagione di Davide Frattesi dopo la vittoria dell'Italia contro la Francia. In particolare ha detto la sua sul possibile rimpianto dell'Inter dopo la sua cessione alla Lazio. Di seguito le sue parole: "Frattesi rimpianto per l'Inter? Credo di sì. Uno che ha quelle caratteristiche... tutti lo mettono a paragone con Barella, no, sono due giocatori diversi, ma Chivu lo vedeva poco. Per me uno con le sue caratteristiche, che vede la porta e ha quegli strappi, in un club come l'Inter non lo avrei mai lasciato andare via".