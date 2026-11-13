Garbo spiega: "Frattesi alla Lazio? Un affare per tutti. E l'Inter..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha commentato la scelta di Frattesi di lasciare l'Inter e sposare il progetto della Lazio. Di seguito le sue parole in merito: "Frattesi? Non può essere un rimpianto perchè all'Inter giocava pochissimo. E' andato via per la Lazio e ha fatto un affare per sé e per la Lazio. E' rinato. Credo ci siano pochi centrocampisti italiani, forse nessuno, che ha quei tempi di inserimento. E' un centrocampista ritrovato. Se vai in un'Inter con grandi giocatori fai fatica a trovare spazio".