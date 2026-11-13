Lazio, il Marocco supera il Niger: per Belahyane spazio nel finale

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Vittoria rotonda ma non senza pericoli per il Marocco in casa contro il Niger. La nazionale padrona di casa passa 5-1 dopo un primo tempo dal finale movimentato: i marocchini trovano subito il doppio vantaggio con Zabiri e Hakimi, prima del gol di Abdourahmane a riaprire il match al 41’. Il Niger ha anche la chance di pareggiare al 45’, ma Oumarou sbaglia dal dischetto. Ne approfitta allora Hakimi che trova nel terzo minuto di recupero il gol del 3-1. C’è spazio al 75’ per Belahyane: il centrocampista della Lazio rileva Targhalline e fa partire l'azione che porta al gol di En Nesyri prima di quello di Oukfir che chiudono il match. La prossima gara che vedrà impegnata la nazionale del biancoceleste andrà in scena alle 21:00 di martedì 17 novembre in casa del Niger.