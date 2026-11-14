Infortunati Lazio, Gattuso ha le idee chiare: riparte da Pedraza e Diogo Leite

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso avrebbe evitato volentieri di trovarsi in questa situazione, con l'infermeria affollata e sempre meno giorni alla ripresa del campionato, ma la sostituzione degli ultimi due infortunati - Sutalo e Tavares - non è comunque un rebus. Il tecnico ha le idee chiare: Nuno verrà sostituito da Pedraza, e Josip da Diogo Leite.

Per Pedraza, contro il Lecce, sarà la seconda gara da titolare dopo quella della prima giornata di campionato contro il Bologna. Nelle successive dieci è comunque sembra entrato a gara in corso, ad eccezione del match contro il Milan. Ogni suo ingresso ha avuto un buon impatto, in due casi lo spagnolo è stato anche decisivo. Grazie agli assist forniti a Pinamonti contro il Monza e poi col Cagliari.

Adesso che avrà l'opportunità di giocare dall'inizio, l'ex Villarreal proverà a incrementare il numero di assist e, perché no, pure a segnare. Nelle sei stagioni giocate col club spagnolo ne ha realizzati 13, riuscendone a fare almeno uno tutti gli anni, tranne uno. Gattuso, riporta La Gazzetta dello Sport, non gli chiede quelli, ma di garantire una doppia fase sulla fascia sinistra che non faccia rimpiangere Tavares. Rispetto al portoghese ha caratteristiche certamente diverse, del resto la Lazio l'aveva preso per fare il titolare. Ora può dimostrare che quella "investitura" non era sbagliata.

Discorso simile per Diogo Leite. Anche lui è arrivato a parametro zero e pure lui doveva arrivare a Formello per raccogliere l'eredità di Romagnoli. Nel frattempo Provstgaard è cresciuto in modo esponenziale e Leite è rimasto bloccato fino ai primi di settembre a causa della ritardata partenza del centrale per il Qatar. Il portoghese, però, ha ben impressionato Gattuso fin dai primi allenamenti. E infatti il tecnico ha deciso di puntare su di lui per rimpiazzare Sutalo pur essendo un mancino. A partire dalla sfida con il Lecce avrà tante partite da affrontare da titolare: l'ideale per mettere il suo marchio sulla Lazio.