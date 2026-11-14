Lazio, Marusic si ferma ancora: il punto sulle sue condizioni

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RASSEGNA STAMPA - Brutte notizie per la Lazio e per Adam Marusic. Il terzino montenegrino si è fermato durante il ritiro della propria nazionale dopo aver accusato dolore nello stesso punto in cui aveva già riportato due stiramenti dalla fine di agosto. Il primo in partita, il secondo in seguito a una ricaduta durante un allenamento.

Questa volta Marusic ha preferito fermarsi immediatamente, una scelta che potrebbe favorire il recupero ed evitare ulteriori complicazioni. Per lui è previsto un nuovo stop di circa due settimane: salterà dunque Lazio - Lecce.

Il giocatore rientrerà domani in Italia e sarà sottoposto a nuovi controlli per valutare con precisione l'entità del problema e definire i tempi di recupero.