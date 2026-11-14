Lazio - Mgarr United, test amichevole voluto da Gattuso: ecco il motivo

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RASSEGNA STAMPA - Mattinata di lavoro e verifiche per la Lazio. Oggi alle 11, a Formello, è in programma un test amichevole contro i maltesi del Mgarr United, formazione allenata dall'ex biancoceleste Andrea Agostinelli.

Un' amichevole che Gennaro Gattuso ha voluto fortemente durante questa sosta. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il test è stato organizzato soprattutto per consentire ad Albert Gudmundsson di mettere minuti nelle gambe e ritrovare il ritmo partita.

Il giocatore avrà a disposizione una porzione di gara, così che lui stesso e lo staff possano valutare le sue condizioni in vista del ritorno in campo, previsto contro il Lecce nella prossima sfida di campionato.