Lazio in ansia, Frattesi chiama Gattuso: il retroscena sulla telefonata post-infortunio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Frattesi ha lasciato il ritiro dell'Italia e nelle prossime ore varcherà il cancello di Formello, perché indisponibile per la trasferta in Belgio. Non è certamente contento Mancini, che non potrà utilizzarlo per la partita decisiva del girone di Nations League. Non può esserlo Gattuso, già preoccupato per gli infortuni di Sutalo, Zaccagni, Tavares e Marusic. Proprio Rino, riporta Corriere dello Sport, ieri ha sentito al telefono il suo pupillo ed è stato tranquillizzato solamente in parte: conterà, più delle sensazioni, l'esito degli accertamenti strumentali previsti dallo staff medico biancoceleste non prima delle canoniche 48 ore di tempo dallo stop. Gli esami, considerando il weekend, potrebbero anche slittare a lunedì.

La botta, arrivata al 73' della partita contro la Francia, ha provocato un edema, come hanno fatto sapere dalla Nazionale, parlando di risentimento muscolare. È interessata la zona dei flessori. Non sembra, a prima vista, un infortunio serio e pesante, dovrebbe esser risolvibile in fretta, ma Frattesi ora rimarrà a riposo e dovrà verificare la presenza, o meno, di una lesione, tramite esami approfonditi.

In linea teorica, sposando la versione in cui si tendeva a minimizzare l'allarme, Davide potrebbe cavarsela con 4-5 giorni di cure fisioterapiche e persino essere convocato alla ripresa del campionato di Serie A. Buon senso e logica, però, invitano a considerarlo fortemente in dubbio per la sfida contro il Lecce. La Lazio gioca sabato, i tempi di recupero sono stretti. E poi solamente le immagini diagnostiche potranno stabilire la diagnosi e capire se il versamento si sarà già in parte riassorbito. Dele-Bashiru, Rovella e Cataldi garantiscono Gattuso nell'immediato. Discorso diverso sarebbe se Frattesi dovesse fermarsi a lungo: le prossime partite - Torino, Atalanta e Derby - la dicono lunga su quanto possa essere un problema gigantesco in casa Lazio.