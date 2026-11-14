Stati Uniti, voli bloccati in tutto il Paese: cosa sta succedendo

Traffico aereo fermo negli Stati Uniti per un problema ai sistemi di telecomunicazione: la FAA ha disposto lo stop dei voli

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© foto di Pietro Mazzara

È caos nei cieli degli Stati Uniti, dove la Federal Aviation Administration (FAA) ha disposto un blocco del traffico aereo su scala nazionale a causa di “circostanze straordinarie”. L’autorità statunitense ha ordinato a tutti i voli di rimanere a terra fino a nuovo ordine, motivando la decisione con ragioni di sicurezza. Si tratta di una misura eccezionale, adottata soltanto un’altra volta nella storia degli Stati Uniti, dopo gli attentati dell’11 settembre.

Nelle stesse ore sono stati segnalati problemi anche dal National Weather Service, che ha comunicato difficoltà nell’accesso a internet e ai sistemi di comunicazione. L’interruzione dei servizi ha contribuito alla decisione di fermare precauzionalmente il traffico aereo in tutto il Paese, provocando pesanti disagi negli aeroporti.

Stati Uniti, escluso per ora un attacco cyber: “Non è un nuovo 11 settembre”

A fare il punto sulla situazione è stato il segretario agli Interni Markwayne Mullin, secondo cui al momento l’ipotesi di un attacco informatico è esclusa. Il funzionario ha comunque sottolineato che non è possibile escludere completamente ogni scenario, spiegando allo stesso tempo che “non c'è alcun pericolo” e che non si tratta di un nuovo 11 settembre.

Il blocco ha interessato una situazione particolarmente complessa: secondo i siti di monitoraggio del traffico aereo, circa 3.100 velivoli erano ancora in volo verso gli aeroporti statunitensi, mentre nessun altro aereo risultava in fase di decollo. La sospensione ha quindi coinvolto anche gli aerei già in viaggio verso le principali destinazioni del Paese.

Caos negli aeroporti, a Chicago aerei bloccati anche sulle piste

Le conseguenze dello stop sono state particolarmente evidenti negli aeroporti più trafficati. A Chicago, alcuni aerei che stavano effettuando il rullaggio hanno cercato di tornare ai gate per consentire ai passeggeri di scendere, ma la situazione di congestione ha reso impossibile anche questa operazione.

La presenza contemporanea di numerosi velivoli ha infatti creato una situazione di forte confusione sulle piste e nelle aree di parcheggio. Alcuni aerei rimasti bloccati durante il rullaggio non riuscivano a trovare uno spazio disponibile ai gate. Tra i passeggeri coinvolti anche Barbara Bullock, in viaggio dal Colorado verso New York insieme alla figlia di 17 anni per visitare alcuni college. Il viaggio si è interrotto sulla pista dell’aeroporto O'Hare di Chicago, portandola a commentare amaramente: “Venerdì 13”.