Lazio | Pinamonti prepara la ripartenza da titolare: con il Lecce un nuovo "esordio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La sosta per preparare la prima da titolare all'Olimpico. Pinamonti vive la pausa dal campionato pensando già al Lecce. L'esordio dall'inizio nello stadio di casa. L'infortunio di Zaccagni lascia libera una casella nel tridente, come già accaduto a Napoli: Gattuso proseguirà con le scelte intraprese al Maradona, e dunque con lo spostamento di Noslin sulla sinistra, dove bisognerà fare i conti anche con lo stop di Tavares.

L'olandese, schierato da esterno, permetterà a Pinamonti di non vivere il ballottaggio col compagno d'attacco, ma occupare il posto da centravanti dal primo minuto. L'ex Sassuolo si prepara a un nuovo "debutto". Sotto la Nord ha siglato il gol decisivo contro il Cagliari, ora la sfida con il Lecce può rappresentare una tappa significativa della sua esperienza biancoceleste. Finora ha segnato due reti, entrambe in casa (la prima al Monza), adesso sogna il tris per trascinare la squadra di Gattuso all'inizio del prossimo ciclo di gare che culminerà con la Supercoppa a San Siro contro l'Inter.

Una sorta d'attesa, riporta Corriere dello Sport, con la consapevolezza di avere dalla sua parte la fiducia di Gattuso. Nel frattempo, Pinamonti guiderà questa mattina il tridente nel test contro il Mgarr United: al netto delle assenze - davanti non ci sarà neanche Isaksen, impegnato in nazionale - Rino utilizzerà l'amichevole per valutare lo stato di forma dei calciatori rimasti a Formello. E Pinamonti, in questo senso, è l'osservato speciale.



