Lazio, Sutalo salterà derby e Supercoppa: ecco per quanto starà fuori

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RASSEGNA STAMPA - Allarme in casa Lazio. Nello spogliatoio biancoceleste si susseguono infortuni su infortuni, alcuni problematici. È il caso di Josip Sutalo che, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, starà fuori almeno fino a gennaio.

La Lazio non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali o diffuso bollettini in merito agli esami che il difensore ha svolto nella giornata di giovedì, ma non filtra ottimismo dalle parti di Formello. Lo stop non sarà dunque inferiore ai due mesi.

Gennaro Gattuso perde pezzi. Un infortunio dopo l'altro sta decimando la rosa e, soprattutto, la difesa. Oltre a Sutalo, infatti, anche Tavares e Marusic non sono a disposizione del tecnico. Le alternative non mancano: a sinistra ci sono Pedraza e Pellegrini; a destra Floriani e Lazzari; mentre sarà staffetta tra Leite e Doekhi al centro, ma non sarà facile rimpiazzare il croato.