Lazio, Veron punta su Frattesi: "Sta facendo cose straordinarie"

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è il calciatore più decisivo in casa Lazio. Il suo impatto è stato devastante, e la pensa così anche Juan Sebastian Veron. Di seguito le sue parole sul calciatore che più di tutti lo sta entusiasmando nella Lazio, rilasciate a Sportweek: "Se chiudo gli occhi e rifletto un attimo dico che Frattesi, che secondo me era un ottimo centrocampista anche prima di arrivare alla Lazio, sta facendo cose straordinarie. In Italia ci sono pochi elementi con le sue capacità d'inserimento. E poi fa gol, che nel calcio non è mai un dettaglio".