Hernanes: "Sorpreso dalla Lazio. Anti-Inter? Può farcela, ma..." - VIDEO

14.11.2026 09:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Hernanes: "Sorpreso dalla Lazio. Anti-Inter? Può farcela, ma..." - VIDEO
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Direttamente dal Social Football Summit 2026, Hernanes ha parlato anche del momento della Lazio ai microfoni di Calciomercato.com. Ecco le parole dell'ex biancoceleste:

"Se qualcuno mi dicesse che si aspettava che in questo momento la Lazio fosse capolista, non gli crederei molto. Per me è una grande sorpresa. Arrivare in fondo? Credo abbia una bassissima probabilità. Per metterla in numeri, direi il 10-15%. L'Inter è sicuramente la più forte, ma il gap non è così grande. Però i nerazzurri hanno anche le coppe. Anti-Inter? La Lazio è la sorpresa, possono anche farcela però sulla carta la Roma ha già una squadra attrezzata, convalidata. E poi il Milan sta uscendo fuori, con la possibilità di aggiungere qualcosa nel mercato invernale. Direi Roma e Milan".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.