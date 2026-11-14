Hernanes: "Sorpreso dalla Lazio. Anti-Inter? Può farcela, ma..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Direttamente dal Social Football Summit 2026, Hernanes ha parlato anche del momento della Lazio ai microfoni di Calciomercato.com. Ecco le parole dell'ex biancoceleste:

"Se qualcuno mi dicesse che si aspettava che in questo momento la Lazio fosse capolista, non gli crederei molto. Per me è una grande sorpresa. Arrivare in fondo? Credo abbia una bassissima probabilità. Per metterla in numeri, direi il 10-15%. L'Inter è sicuramente la più forte, ma il gap non è così grande. Però i nerazzurri hanno anche le coppe. Anti-Inter? La Lazio è la sorpresa, possono anche farcela però sulla carta la Roma ha già una squadra attrezzata, convalidata. E poi il Milan sta uscendo fuori, con la possibilità di aggiungere qualcosa nel mercato invernale. Direi Roma e Milan".