Baroni in 'stile Gattuso': "Ecco perché ho scelto di tornare al Verona"

Fonte: TMW

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© foto di Federico De Luca 2026

Dopo un inizio di alti e bassi il Verona di Marco Baroni ha raccolto cinque risultati utili consecutivi che permettono di essere attualmente nel gruppo delle squadre in zona playoff. Il tecnico gialloblu è tornato a parlare della scelta fatta di scendere di categoria per riabbracciare una piazza che ama: "Cosa ha di speciale Verona? È un legame forte, ci sono tornato a prescindere dalla categoria. Conta come si vive e lo qui ho sempre vissuto bene, anche se adesso sto a Peschiera per stare vicino al centro d'allenamento", ha detto in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Baroni e chi è rimasto controvoglia: "Ci sta, ma questa è un'opportunità"

L'ex tecnico della Lazio non usa giri di parole per descrivere il Verona che ha trovato dopo un'annata disastrosa: "La squadra nel ritorno aveva raccolto solo 8 punti e quindi certe scorie sono rimaste. Ma Sogliano ha una carica rigenerativa naturale, non ti spaventa nemmeno lui davanti alle difficoltà".

E sui giocatori rimasti controvoglia, ammette: "Se qualcuno non ha preso bene di essere rimasto? Ci sta. Io nelle difficoltà vedo grandi opportunità, e cerco di trasferirlo a tutti, anche a chi si aspettava di giocare ancora in A. Non si vive di scorciatoie: una strada più lunga e difficile è quella che dà più soddisfazioni".