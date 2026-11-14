Lazio-Mgarr United, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso
14.11.2026 10:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LAZIO - MGARR UNITED, LE FORMAZIONI UFFICIALI.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Cataldi, Rovella, Przyborek; Cancellieri, Pinamonti, Gudmundsson. A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Noslin, Floriani M., R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon, Morelli, Gatto, Santagostino, Montano, Sulejmani. All.: Gattuso.
MGARR UNITED: Chetcuti; Sant, Farrugia, Kosisochukwu, Buhagiar; Pace Cocks, Borg, Gatt, Igiebor; Job, D'Aprile. All.: Agostinelli.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.