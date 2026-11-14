Lazio, 3-0 al Mgarr United: apre Cancellieri, poi Leite e Rovella. Si rivede Gud

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte 3-0 il Mgarr United. Due gol nel primo tempo, di Cancellieri e Diogo Leite, e uno nel secondo, di Rovella. Test utile per Gattuso per tenere alto il ritmo partita dei calciatori rimasti a Formello. Dall'inizio si è rivisto Gudmundsson, in campo per tutto il primo tempo dopo l'infortunio alla spalla. Sono tornati a giocare anche Rovella e Cataldi, che hanno messo preziosi minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato contro il Lecce.

LE SCELTE - Gattuso sceglie il 4-2-3-1 e schiera subito Gudmundsson dal primo minuto. L'islandese, di ritorno dalla frattura alla spalla, si muove alle spalle di Pinamonti, con Przyborek a sinistra e Cancellieri a destra. A centrocampo si rivedono sia Rovella che Cataldi, entrambi davanti alla difesa composta da Doekhi-Diogo Leite al centro e da Pedraza e Lazzari come terzini. In porta c'è Motta.

PRIMO TEMPO - La Lazio parte subito all'attacco nel primo tempo. Dopo sette minuti prova a farsi vedere Przyborek con un tiro dalla distanza, che però finisce alto sopra la traversa. Poco dopo una grande risposta del portiere del Mgarr United Chetcuti, che respinge in angolo il sinistro di Gudmundsson. Al 10' resta a terra Diogo Leite, colpito al volto dall'attaccante dei maltesi; poco prima un contatto dubbio su Pedraza in area di rigore, su cui l'arbitro lascia proseguire. Altra chance in avanti per la Lazio al 19' minuto: Cancellieri imbuca per Gudmundsson, fermato all'ultimo poco prima di calciare. Sul calcio d'angolo successivo, Diogo Leite di testa non riesce a inquadrare la porta. Il Mgarr United ha più volte la possibilità di partire in contropiede: al 24' è Lazzari a fermare prima Igiebor e poi Maduka con un brutto doppio intervento. Il vantaggio della Lazio arriva alla mezz'ora: filtrante di Cataldi in area per Cancellieri, che di sinistro batte Chetcuti sul primo palo. Poco dopo arriva a calciare addirittura Diogo Leite, servito al centro da Przyborek. La sua conclusione però termina alta. Al 36' c'è il raddoppio della Lazio: il gol è di Diogo Leite, che da due passi di testa realizza il 2-0. Sul cross di Gudmundsson da calcio d'angolo, il portoghese raccoglie la spizzata iniziale e segna sul secondo palo. Grande occasione sprecata da Pinamonti al 41' sull'assist di Rovella: il centravanti alza la palla di testa sopra la traversa da distanza molto ravvicinata. Il primo tempo si chiude senza recupero e con la Lazio in vantaggio di due gol.

SECONDO TEMPO - Tre cambi per Gattuso all'intervallo: fuori Diogo Leite, Gudmundsson e Pedraza, dentro Ricardo Bordon, Serra e Pellegrini. Terzo gol della Lazio al 50': uno-due di Pellegrini con Przyborek sulla sinistra, il polacco appoggia al limite dell'area di rigore per Rovella che buca il portiere del Mgarr United. Occasione anche per la squadra di Agostinelli al 61': colpisce di testa Sant, la palla finisce fuori. Al 67' va vicino al gol anche Pinamonti, che devia un cross dalla destra ma senza riuscire a inquadrare la porta. Altri cinque cambi per la Lazio al 68' minuto: entrano Renzetti, Farcomeni, Filipe Bordon, Floriani Mussolini e Montano al posto di Mandas, Rovella, Doekhi, Lazzari e Cancellieri. Grande giocata nello stretto di Serra, che crossa in mezzo ma senza trovare Montano. Ultimi cambi per Gattuso al 75': fuori Cataldi, Przyborek e Pinamonti, dentro Santagostino, Morelli e Sulejmani. All'81' ci prova Farcomeni su punizione: il suo tiro viene deviato in angolo. La gara termina senza recupero sul risultato di 3-0 per la Lazio: gol di Cancellieri, Diogo Leite e Rovella.