PRIMAVERA - Lazio-Milan, dove vedere la partita in tv e in streaming
La Lazio Primavera, dopo un turno di riposo, tornerà in campo domenica 22 novembre alle ore 11.00 contro il Milan. La squadra di Punzi vuole ottenere altri tre punti, dopo quelli strappati al Cagliari nel finale dell'ultima partita giocata dai biancocelesti in campionato. Quarti a 18 punti, presso il Mirko Fersini di Formello avranno la possibilità di restare tra le prime della classe, ma soprattutto di staccare il Diavolo che, dopo dieci partite si trova sesto a due misure di distanza.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN - La partita, che si disputerà presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello, verrà trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) o in streaming sui canali di riferimento. La partita verrà raccontata anche in diretta scritta anche su lalaziosiamonoi.it.