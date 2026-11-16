Lazio, Piscedda: "Lecce? Bisogna stare attenti. Senza Sutalo..."

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Massimo Piscedda, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentarte la partita tra Lecce e Lazio ed esprimersi anche sui singoli.

LAZIO - "Ora c’è la curiosità di capire come ripartirà il campionato. C’è da stare attenti al Lecce che fa bene fuori casa ma, al netto delle defezioni, non vedo che sia una squadra in grado di impensierire troppo la Lazio".

SINGOLI - "Gudmundsson è uno di quei giocatori ‘potenziali titolari’ che rientra piano piano. Al momento non ha un posto ma è tra i primi a subentrare. Può sostituire i due esterni e anche la mezzala, può essere spostato senza grandi problemi. Rovella se sta al 100% si può preferire a Belahyane, ma in questo momento non credo abbiamo recuperato al 100%. Doekhi o Diogo Leite? Tolto Sutalo, che ha più esperienza internazionale, credo che gli altri si equivalgono. Loro due con Provstgaard si giocheranno il posto, con il danese che probabilmente sarà certo di una maglia. Pedraza? Bravo ad inserirsi, giocatore intelligente, fisicamente ancora mi deve convivere. Dobbiamo ancora vederlo meglio".