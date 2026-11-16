Lazio, Delio Rossi e l'aneddoto su Di Canio: "Si rifiutò di fare un esercizio perché..."
Ai microfoni di FanPage, Delio Rossi ha raccontato un aneddoto relativo al suo periodo sulla panchina della Lazio con Di Canio protagonista. "Io ho avuto a che fare con Paolo Di Canio che è visceralmente tifoso della Lazio - ha spiegato l'ex allenatore - Ricordo che una volta in allenamento stava sempre davanti a tirare il gruppo e stavamo facendo degli esercizi, c'erano dei coni allineati e lui era davanti ma a un certo punto si ferma: ‘Oh mister, io questo esercizio non lo faccio'. E ho detto: ‘Ma che sei scemo, è un esercizio cretino, perché non lo devi fare?'. Poi ma mi accorgo che avevo messo i coni involontariamente gialli e rossi e per questo non voleva fare l'esercizio".
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