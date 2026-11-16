Lazio, Delio Rossi e l'aneddoto su Di Canio: "Si rifiutò di fare un esercizio perché..."

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di FanPage, Delio Rossi ha raccontato un aneddoto relativo al suo periodo sulla panchina della Lazio con Di Canio protagonista. "Io ho avuto a che fare con Paolo Di Canio che è visceralmente tifoso della Lazio - ha spiegato l'ex allenatore - Ricordo che una volta in allenamento stava sempre davanti a tirare il gruppo e stavamo facendo degli esercizi, c'erano dei coni allineati e lui era davanti ma a un certo punto si ferma: ‘Oh mister, io questo esercizio non lo faccio'. E ho detto: ‘Ma che sei scemo, è un esercizio cretino, perché non lo devi fare?'. Poi ma mi accorgo che avevo messo i coni involontariamente gialli e rossi e per questo non voleva fare l'esercizio".

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