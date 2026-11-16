Delio Rossi, il retroscena sull'incontro con Gattuso: "Sembrava Il Padrino"

Delio Rossi ha concesso una lunga intervista a FanPage raccontando della sua carriera e dei giocatori allenati che gli sono rimasti più impressi. Tra questi, c'è Gattuso ora seduto sulla panchina della Lazio. A proposito del calabrese, l'ex allenatore ha rivelato un retroscena del suo arrivo a Salerno: "A Rino sono legato anche perché l'ho preso io a Salerno al posto di Tedesco. E io non lo volevo Rino. Il mio incontro con Rino a Salerno inizia dal mancato rinnovo di Giovanni Tedesco, che per me era il centrocampista più forte della Serie B. La società mi disse che avrebbero preso un giocatore ancora più forte di Tedesco. E così mi mandano a vedere un ragazzo che giocava nei Rangers Glasgow, aveva 19 anni ed era titolare. Lo studiai in un'amichevole giocata dall'Under 21 italiana a Cremona, presi un treno da Salerno per andarlo a vedere".

"Beh, dopo la partita mi dovevo incontrare con i suoi agenti per capire un po' com'era la situazione di ‘sto ragazzo. Io ero già mal predisposto nei confronti di Gattuso perché volevo che Giovanni rimanesse a tutti i costi. Poi in campo Gattuso viene espulso dopo 20 minuti. Vedo un giocatore che sarà stato un tracagnotto, 4-5 kg sovrappeso".

"Sì, volevano sapere come fosse andata. Io spiegai che era in sovrappeso, molto aggressivo, ma che non potevo dare un giudizio su un giocatore che aveva preso subito due ammonizioni. Ma erano convinti fosse forte, e allora dovevo parlare con i suoi agenti. Gattuso si presentò in questo albergo a Cremona con due persone in vestito gessato e altri due dietro, con due borse".

"Pensavo fossi su ‘Scherzi a Parte', mi sembrava il film de ‘Il Padrino': due davanti e due dietro con la borsa. Chiamai Rino da parte: ‘Ma scusa, chi sono questi?'. Lui rispose: ‘Sono i miei zii venuti dalla Calabria, gli altri due dietro i miei agenti'. Io non ne avevo nemmeno uno, lui addirittura ne aveva due a 19 anni. Gli chiesi perché volesse venire a Salerno in una squadra che molto probabilmente sarebbe retrocessa, gliel'ho buttata giù così. Gli dissi le cose più brutte. Dissi che non avrebbe giocato come titolare, che avrebbe lavorato dalla mattina alla sera e forse non ce l'avrebbe fatta. Però lui voleva tornare in Italia e in quel momento la Salernitana era l'unica squadra che gli stava dando quella possibilità: ‘Mister, lei faccia come vuole, io voglio venire a Salerno'".

"Sì, ho visto che era convinto, così diedi il mio ok. Lo comprammo e la settimana dopo andammo a giocare a Firenze. Lui marcó Rui Costa e non gli fece toccare una palla. Aveva i cingoli al posto delle gambe, non aveva piedi, però stava in campo dalla mattina alla sera perché voleva migliorare. La Salernitana mi sembra che dopo due anni l'abbia venduto al Milan per 19 miliardi. Voglio bene a Rino, ci siamo continuati a sentire. Quando stava al Milan si faceva mandare i miei allenamenti".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE