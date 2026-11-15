Lotito: "La Reggina è di mio figlio. Con la Lazio non c'entra niente"

Dopo la vittoria della Reggina contro il Sambiase per 3-2, il presidente amaranto e della Lazio Claudio Lotito ha parlato in conferenza stampa dal Granillo. Di seguito le sue parole.

"Ho visto una Reggina determinata e coesa, che ha voglia di dimostrare la propria passione alla società e ai tifosi. Combattenti e mai reduci. I risultati non si annunciano ma si raggiungono. Sono convinto di aver allestito una squadra competitiva, non solo tecnicamente ma caratteriale. Sono tutti ragazzi uniti, loro hanno capito l'importanza della gara. Dopo aver subito i due pareggi hanno tirato fuori l'orgoglio e la determinazione, ogni partita ha una storia a sé. Ho avuto conferma di aver costruito una squadra umile e determinata, ho detto ai ragazzi di essere convinto di aver allestito una squadra che é una famiglia. Una squadra che capisce l'importanza di rappresentare un territorio, ho preso la Reggina per consentire ai reggini di sentirsi orgogliosi della propria squadra. Non bisogna esaltarsi, ma piano piano dobbiamo raggiungere i risultati auspicati. Abbiamo investito molto, sono arrivati dei calciatori dalla B, convinti da me. Da luglio abbiamo riallestito la macchina, abbiamo trovato soluzione a tanti problemi. Oggi é tornata la fiducia dell'ambiente, i cittadini di Reggio mi hanno accolto con tanto affetto, sono felice per questo".

"Elezioni federali? Ho fatto tante cose, al servizio del sistema. Ho ritenuto opportuno che in questo scorcio di legislatura bisogna lavorare per modificare alcune norme che non hanno una visione per il bene del calcio. Faccio il mio lavoro con affetto e determinazione, ho la necessità come padre di famiglia di garantire il futuro delle mie società. Ho la filosofia della formica e non della cicala, non è semplice mettere i soldi nei jukebox, bisogna avere il carisma giusto per coinvolgere le persone. Ho deciso di scendere in campo nuovamente per sfruttare la mia esperienza, per me parlano i risultati, vedi quanto raggiunto dalla Lazio. Le società devono avere una continuità, le persone passano. Non ho interessi di visibilità, qualcuno ha strumentalizzato la mia venuta qui per ragioni politiche. Il sindaco é un mio amico e mi ha sollecitato qui, mi ha chiesto di dare una mano sul settore sportivo. Io mi sono messo a lavorare e ho mantenuto quanto promesso. La gente si aspetta risposte, io mi aspetto risposte da allenatore e squadra. Se c'è tutta questa sinergia allora si possono raggiungere i risultati. Mi sono messo in discussione per ricandidarmi, ho fatto il consigliere federale per 15 anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ho fatto il contratto con DAZN, ho regolato i rapporti con gli agenti e tante altre cose. I prossimi due anni devono portare riforme e nuove norme, altrimenti il sistema cambia. Io sono a disposizione del vincitore".

"Non sono arrivato a Reggio Calabria per caso e non considero questa esperienza una parentesi. Ho scelto di impegnarmi in questo progetto perché credo di poter contribuire a risolvere determinati problemi. Con il sindaco Cannizzaro condividiamo un’affinità caratteriale e la volontà di lavorare concretamente per il territorio. Ho anche origini calabresi da parte di mio padre e conosco l’importanza che qui assumono valori come dignità, orgoglio e senso di appartenenza".

"Dobbiamo mettere nelle condizioni tutti affinché si possano esprimere al 100%. La sfida vera è questa, vogliamo coinvolgere tutti e sentirsi parte di una famiglia, dobbiamo avere l'orgoglio dell'appartenenza. C'è una programmazione futura, una visione, c'è passione e voglia di riscatto. Il coinvolgimento pratico non deve essere quella della claque, ma il coinvolgimento pratico di tutti. Per aprire lo stadio servono risorse, la società sta facendo la propria parte. Abbiamo pagato gli stipendi, bisogna dire le cose vere, la smentita é una conferma data due volte. Sono un presidente scomodo, capisco di calcio dopo 23 anni. Ho fatto anche la C2, vinta la D. Conta il rispetto dei ruoli e il confronto tra le parti. Dobbiamo unire le nostre forze, tra comunicazione e tutti".

"Multiproprietà? Esiste una norma che ha voluto l'ex presidente della FIGC, che ha costretto la cessione della Salernitana il 31 dicembre a mezzanotte. Le norme devono essere funzionali al sistema, devono essere erga omnes. La squadra è posseduta da mio figlio, ha ritenuto di fare l'investimento, non sono soldi che provengono dalla Lazio, la Lazio ha una proprietà a parte di quella della Reggina, la Reggina è retta da una società denominata Rhegium. Avere una Lazio B può mortificare i territori e ha costi di gestione del doppio. Dobbiamo cercare di cambiare queste norme. Si parla di quarto grado affine, praticamente il cugino di quarto grado di mia moglie non potrebbe, capisco che due squadre con la medesima proprietà non debbano militare nella stessa serie, ma non ha senso vietare completamente la multiproprietà".