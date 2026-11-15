Provstgaard: "Lazio, aspettavo la mia occasione. Gattuso è fantastico"

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Dopo la vittoria contro il Portogallo con la Danimarca, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato dell'inizio di stagione con Gattuso in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il 2026 è volato. Credo che le basi gettate nel 2025 stiano dando i loro frutti proprio ora. È questo che si vede in campo. Ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi. Quell'anno in Italia, pur avendo giocato poco, mi ha preparato al meglio. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione alla Lazio, a patto di continuare a fare il mio lavoro. Si tratta di saper cogliere le opportunità, ma naturalmente sono orgoglioso – e forse anche un po' sorpreso – di quanto tutto sia accaduto in fretta".

"Gattuso ha avuto un impatto enorme su di me. Il merito è suo tanto quanto mio. Ho avuto ottime sensazioni fin da subito con lui e ho lavorato duramente al suo fianco prima dell'inizio della stagione. In pochissimo tempo è diventato una figura che significa molto per me. Lui dice di essersi un po' calmato, ma è ancora un po' più 'folle' della media. È davvero fantastico, quel tipo di allenatore che ti rimprovera duramente solo perché vuole il meglio per te".