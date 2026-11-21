La figlia di Silvio Piola, Paola Piola, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, in occasione della cerimonia di consegna e messa a dimora di una camelia in memoria di suo padre. Ecco cosa ha detto: "Oggi è una giornata speciale, il mio papà, tra i tanti doni che mi ha fatto, mi ha messo in contatto con questo mondo in cui lui ha vissuto 9 stagioni e mi ha consentito di entrare nella famiglia Lazio e di stringere amicizie importanti. Ho capito cosa significa tornare a casa"

"Per papà la Lazio è stata una parte importantissima, è arrivato qui da ragazzino e i 21 anni di allora non sono quelli di oggi, però era molto legato alla sua famiglia di origine e non aveva mai immaginato di venire così lontano, poi fu chiamato alla Lazio e devo dire che si trovò benissimo. Roma è una citta che sa accogliere benissimo e in modo familiare, si è portato dietro la sua storia, le sue radici che sono la nostra forza e si è ritrovato in questa realtà bellissima, si è portato dietro anche suoi cani da caccia, e si è ricreato un ambiente e in queste nove stagioni c'è stata un'evoluzione grandissima perché è il periodo in cui dopo l'esordio nella Nazionale B nel 33 all'esordio effettivo sognato nel 35".

"Tra l'altro lui non era stato convocato era nei boschi a cacciare, poi il suo compagno e amico Blason lo cercò e gli disse "Guarda Meazza si è infortunato, sei richiamato per rientrare in Nazionale contro l'Austria". E quindi doppietta, ed è entrato proprio con forza anche nella storia della nazionale e poi il 38. Diciamo quindi che la grande evoluzione è avvenuta qui".

"Non ho avuto un padre che si è raccontato, noi nasciamo quando lui è al termine della sua carriera quindi il mio rapporto col tappeto erboso che mi da sempre delle emozioni bellissime avviene quando lui allenava il Cagliari e ci siamo trasferiti lì. Vedere questa trasmissione, che attraverso un sogno che lui ha adattato a tutte le epoche della sua vita, lui è riuscito a trasmettere delle emozioni così forti e a legare delle generazioni, è la cosa più bella. Questo fiore, che è una camelia, intitolata dai mastri fiorai di Velletri ne 2014, è un simbolo molto bello perché è una piantina che potrà diventare un bellissimo arbusto se coltivato e sorvegliato con amore. L'idea che un fiore può essere associato a un calciatore del secolo scorso, che è mio padre, mi emoziona molto".

