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RASSEGNA STAMPA - Romano Floriani Mussolini è forse la sorpresa più grande di questa stagione della Lazio. Si è fatto spazio in silenzio, ha preso il posto dell'infortunato Marusic sostituendolo nel migliore dei modi. Ora il terzino italiano è intoccabile: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Floriani è infatti il calciatore di movimento più impiegato nell'attuale Serie A da Gattuso (886 minuti).