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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - C'è un clima sereno in quel di Formello. I risultati aiutano, i rapporti anche. Quello tra Gennaro Gattuso e Claudio Lotito si sta costruendo nel tempo. Il presidente biancoceleste vuole stare più vicino alla squadra e al suo allenatore, sente che si può fare qualcosa di importante.

Infatti, come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, nella giornata di ieri Gattuso e Lotito hanno cenato insieme. I temi della serata vertevano però più sul recente passato che sul futuro, in quanto il patron si sta interessando particolarmente alla vita di Formello, chiedendo al mister sviluppi e aggiornamenti interni.

Lotito vuole far sentire la sua vicinanza a tutto il gruppo e vuole sostener Gattuso al meglio che può. L'ex ct dell'Italia apprezza, c'è feeling con Lotito, e anche per questo si trova bene a Roma.