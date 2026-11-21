Lecce, i convocati di Di Francesco per la Lazio: due calciatori recuperati
21.11.2026 07:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei calciatori convocati. Come preannunciato in conferenza stampa, sono recuperati sia Berisha che Monteiro. Di seguito l'elenco completo dei nomi.
PORTIERI 1. Bleve – 32. Borbei – 30. Falcone
DIFENSORI 2. Dembélé – 25. Gallo – 4. Gaspar – 18. Jean – 3. Ndaba – 31. Scott – 5. Siebert – 44. Tiago Gabriel – 17. Veiga
CENTROCAMPISTI 10. Berisha – 29. Coulibaly – 8. Fofana – 16. Gandelman – 28. Gorter – 77. Kaba – 14. Maleh – 79. Ngom
ATTACCANTI 22. Esteban – 7. Fatah – 69. Geubbels – 99. Monteiro – 11. N'Dri – 9. Štulić
Pubblicato il 20/11 alle 17.45
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.