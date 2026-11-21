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Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei calciatori convocati. Come preannunciato in conferenza stampa, sono recuperati sia Berisha che Monteiro. Di seguito l'elenco completo dei nomi.

PORTIERI 1. Bleve – 32. Borbei – 30. Falcone

DIFENSORI 2. Dembélé – 25. Gallo – 4. Gaspar – 18. Jean – 3. Ndaba – 31. Scott – 5. Siebert – 44. Tiago Gabriel – 17. Veiga

CENTROCAMPISTI 10. Berisha – 29. Coulibaly – 8. Fofana – 16. Gandelman – 28. Gorter – 77. Kaba – 14. Maleh – 79. Ngom

ATTACCANTI 22. Esteban – 7. Fatah – 69. Geubbels – 99. Monteiro – 11. N'Dri – 9. Štulić

Pubblicato il 20/11 alle 17.45