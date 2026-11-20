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RASSEGNA STAMPA - Una Lazio internazionale e verrebbe da dire finalmente. Il lavoro fatto da Gattuso in questa prima parte di stagione ha ripagato regalando a tanti calciatori la chiamata in Nazionale.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero sarebbero stati 9 i giocatori chiamati se ci fosse stato l’infortunio di Sutalo, che non è partito per la Croazia, e gli stop di Nuno Tavares e Marusic che sono partiti per un viaggio di cortesia.

Lunedì Mandas ha esordito da titolare con la Grecia mantenendo la porta inviolata, Dele-Bashiru e Belahyane hanno conquistato la titolarità con Nigeria e Marocco e Isaksen e Provstgaard hanno giocato tutti i 99’ minuti con la maglia della Danimarca con Gustav che ha servito anche un assist.

Insomma una bella soddisfazione per il club anche se la Nazionale ha sempre due facce della medaglia: da un lato l’importanza di giocare per il proprio paese, dall’altro il rischio per Gattuso di avere giocatori stanchi in un momento delicatissimo della stagione.

Gli ultimi quattro reduci dagli impegni internazionali hanno fatto ritorno solo ieri: Dele-Bashiru e Belahyane hanno svolto lavoro di scarico a Formello, Privastgaard e Isaksen non hanno avuto neanche il tempo di farlo.

Insomma, andare in Nazionale è sempre una soddisfazione grandissima ma adesso è tempo di pensare al campionato e di provare a rimanere lassù, su quella vetta conquistata nelle prime 11 giornate.

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