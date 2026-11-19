Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Nazionali ritrovati, ora le scelte per il Lecce. Si deciderà tutto nella rifinitura di domani pomeriggio, dove Gattuso scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Le sue riflessioni verteranno principalmente sulle condizioni fisiche della squadra, soprattutto su chi ha lasciato Formello durante la sosta. La prima novità potrebbe essere in difesa, di fronte a Mandas in porta. Va verso un turno di riposo Provstgaard, reduce da 180 minuti con la Danimarca. È out Sutalo, per questo il suo posto in coppia con Diogo Leite dovrebbe prenderlo Doekhi.

Scontati i terzini, viste le assenze di Marusic e Tavares: giocheranno Floriani e Pedraza. A centrocampo la valutazione principale è su Frattesi: ha smaltito l'affaticamento muscolare rimediato con l'Italia, ma solo a ridosso del fischio d'inizio si deciderà se sarà titolare. Attualmente è in vantaggio su Dele-Bashiru (tornato dalla Nigeria) che comunque si tiene pronto. Anche Belahyane è sceso in campo con il Marocco, ma resta il favorito in regia rispetto a Cataldi e Rovella. L'unico sicuro del posto è Taylor, risparmiato nell'amichevole di sabato scorso.

Pochi dubbi sul tridente d'attacco: Noslin ancora a sinistra, con Pinamonti al centro e Isaksen a destra, chiamato agli straordinari dopo le fatiche con la nazionale. Mancherà Zaccagni, che tornerà a disposizione solo per la prossima partita contro il Torino. In panchina si rivedrà Gudmundsson, pienamente recuperato. Sarà sganciato nella ripresa. Prima dell'ultimo allenamento di venerdì, Gattuso parlerà in conferenza stampa alle 14. Poi si tornerà a fare sul serio in campionato.