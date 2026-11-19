Fonte: Lalaziosiamonoi.it

C’è un numero che rischia di pesare sul mercato della Lazio molto più di nomi, indiscrezioni e possibili obiettivi di gennaio. È quello relativo all’indicatore del costo del lavoro allargato. Un parametro ormai diventato familiare ai tifosi biancocelesti, dopo quanto accaduto la scorsa estate, ma sul quale vale la pena fare un po’ di chiarezza. Anche perché, stavolta, non tutti i numeri sono pubblici.

L’indicatore mette sostanzialmente in rapporto il costo della rosa con i ricavi del club. Nel primo rientrano stipendi dei tesserati, ammortamenti dei cartellini e commissioni agli agenti; dall’altra parte ci sono i ricavi considerati secondo i criteri federali, compresi i proventi netti derivanti dal player trading. La soglia fissata dalla FIGC per la stagione 2026/27 è 0,70. Più ci si allontana verso l’alto da quel valore, più aumentano le limitazioni sul mercato.

E qui arriviamo alla Lazio. Al 31 marzo 2026 l’indice era stato indicato in 0,822. È il dato che ha condizionato il mercato estivo biancoceleste. Secondo quanto riportato da Repubblica, la nuova situazione al 30 settembre sarebbe addirittura peggiorata, aprendo così lo scenario di un blocco totale per gennaio. Ma c’è un punto che non può essere trascurato: oggi non conosciamo pubblicamente il valore esatto dell’indicatore al 30 settembre. E soprattutto non conosciamo nel dettaglio numeratore e denominatore utilizzati dalla Commissione. Questo significa che stabilire oggi quanto servirebbe esattamente alla Lazio per rientrare nei parametri sarebbe un esercizio azzardato. Qualche indicazione, però, dai conti pubblici arriva.

Nell’ultimo bilancio consolidato disponibile, quello al 30 giugno 2026, il costo del personale è passato da circa 98,2 a 104,6 milioni di euro. Anche gli ammortamenti relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori sono cresciuti: da circa 32,7 a 38,4 milioni. Due voci importanti, entrambe in aumento. E questo può aiutare a capire perché il parametro sia rimasto sotto pressione. Non bisogna però commettere l’errore opposto: prendere quelle cifre, sommarle e dividerle semplicemente per i ricavi. L’indicatore FIGC non si ricostruisce così. Esistono rettifiche, esclusioni e criteri federali specifici, compresi quelli riguardanti determinati Under 23.

Quello che possiamo fare, allora, è capire il meccanismo. Immaginiamo — e sottolineiamo: sono numeri puramente teorici, non quelli della Lazio — ricavi per 200 milioni e un costo del lavoro allargato di 164,4 milioni. Il rapporto sarebbe 0,822. Se i ricavi salissero a 203 milioni, l’indice migliorerebbe. Lo stesso accadrebbe riducendo i costi a circa 162 milioni. Per arrivare invece fino a 0,70, con lo stesso esempio, servirebbero ricavi intorno ai 234,9 milioni oppure una riduzione dei costi fino a circa 140 milioni.

L’esempio ci dice una cosa, ma non ce ne dice un’altra. Ci fa capire quanto il parametro possa muoversi al variare di ricavi e costi. Non ci permette invece di sostenere che alla Lazio oggi “bastino due o tre milioni”. Per dirlo dovremmo conoscere la fotografia federale reale e aggiornata. Dove può intervenire la Lazio? La prima leva è inevitabilmente il mercato. Una cessione con plusvalenza può avere un doppio effetto: generare ricavi e contemporaneamente togliere dai costi stipendio e ammortamento del giocatore ceduto. Poi ci sono sponsor, attività commerciali, merchandising, risultati sportivi, premi e ricavi da stadio. Dall’altra parte si può intervenire sui costi attraverso cessioni, prestiti, risoluzioni e alleggerimento degli ingaggi.

Non sono però le uniche possibilità. Le norme prevedono anche strumenti patrimoniali attraverso i quali una società può coprire l’eventuale eccedenza: versamenti dei soci, aumenti di capitale, finanziamenti dei soci postergati e infruttiferi e gli altri strumenti ammessi dalle NOIF. In presenza delle condizioni previste, la copertura può consentire anche la revoca del blocco durante la sessione. È una possibilità. Che poi la Lazio decida realmente di percorrerla è tutt’altro discorso.

Ed è qui che entra in gioco una variabile che con indici e bilanci non ha apparentemente nulla a che vedere: la classifica. Dicembre potrebbe cambiare parecchie cose. Se alla fine del mese la Lazio dovesse essere ancora nelle primissime posizioni, magari abbastanza vicina da poter cominciare a guardare persino più in alto rispetto agli obiettivi iniziali, lo scenario diventerebbe inevitabilmente più invitante. E a quel punto potrebbe cambiare anche la domanda. Non soltanto come si può intervenire per liberare il mercato, ma quanto potrebbe valere, per la Lazio, la possibilità di farlo davanti a un’occasione sportiva importante. Prima, però, dovrà parlare il campo. E dicembre, in questo senso, dirà molto. Il resto potrebbe diventare un’altra storia.