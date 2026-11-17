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CALCIOMERCATO LAZIO - Lavori in corso in difesa per l'Inter. Con la possibile cessione di Bisseck a gennaio, che avverrà solo di fronte a un'offerta congura, la società nerazzurra si sta già guardando intorno per trovare il suo possibile sostituto. Come riportato da La Repubblica, uno dei nomi in lista arriverebbe proprio dalla Lazio di Gattuso.

Si tratta di Oliver Provstgaard, che ha stupito tutti ad Appiano Gentile in questo inizio di stagione. Secondo quanto raccontato dal quotidiano, Lotito sarebbe disposto ad aprire a una sua partenza nel prossimo mercato solo per 40 milioni di euro. Non è escluso, però, che ogni discorso possa essere posticipato all'estate successiva.

Anche perché di recente il diesse biancoceleste Fabiani è stato chiaro: "Nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire", ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. Stando a queste parole, quindi, è difficile pensare che il danese possa andare via subito. L'altro centrale presente sul taccuino dell'Inter è Mario Hermoso, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2027.