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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne de Il Foglio per Alessandro Onorato. L’assessore a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda parla della situazione tesa tra la Lazio e i suoi tifosi, entrando anche nel merito delle intimidazioni nei confronti di Lotito. Queste le sue parole: "Le intimidazioni a Lotito? Intollerabili e ingiustificabili, persino con minacce di morte al figlio, gli sono solidale e penso faccia bene ad avere Il coraggio di andare contro chi utilizza la curva per fare pressioni indebite. Lo sciopero del tito? Quando ho tempo, allo allo stadio ci vado insieme alle mie figlie: non vorrei che perdessero la passione per il biancazzurro, penso però che il presidente debba fare uno sforzo verso centinaia di migliaia di tifosi per bene".

"Da uomo delle istituzioni farei una cosa inopportuna a entrare nel merito, ma è un peccato che ci sia questa protesta proprio ora che la Lazio è prima in classifica. C'è anche tanta gente, non ultrà, che non va allo stadio perché si sente tradita da Lotito. Verso queste persone sarebbe bello se il presidente facesse un gesto di distensione. La stragrande maggioranza delle persone sane che amano la Lazio in questo momento sta soffrendo. È evidente che serve anche alla società distinguere tra il tifo malato e quello sano. Rocca? Fossi stato in lui non sarei entrato in questa polemica. Penso sia una questione interna alla destra che però danneggia la comunità del tifo laziale. Lotito ha avuto il grande merito, sin dall'inizio della sua presidenza alla Lazio, nel 2004, di distinguere con nettezza la parte sana del tifo dalle infiltrazioni criminali. Anche per questo sarebbe bello che oggi tendesse una mano verso i primi per superare un clima che fa solo male alla squadra: un calcio senza tifosi è davvero triste".

"Non è una difesa a Lotito. Non è un problema che riguarda solo la Lazio. Mi chiedo perché il governo Meloni non faccia qualcosa di veramente incisivo per intervenire su tantissimi gruppi ultrà che hanno interessi illeciti e tendono a fare pressioni indebite sulle presidenze. Non solo su Lotito, ma penso a quello che è avvenuto al Lecce, all'Inter, al Milan, alla Juve o in altri comuni con squadre più piccole. Avere il coraggio di prendere le distanze da questi gruppi organizzati nel calcio di oggi è molto complesso. Anche perché le contiguità con la destra sono note. Togliere il merchandising agli Irriducibili? Lotito fece benissimo. Se vogliamo un calcio all'altezza delle sfide internazionali, il merchandising deve essere appannaggio delle società. È una voce importante che consente ai club di realizzare ricavi che possono poi essere reinvestiti nella crescita della squadra".