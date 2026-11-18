Dopo la vittoria contro il Niger, il centrocampista della Lazio Reda Belahyane ha parlato del successo del Marocco. Il classe 2004, partito da titolare, non è stato soddisfatto della sua prestazione e di quella della sua squadra, nonostante i tre puni conquistati. Di seguito le sue dichiarazioni: "A livello individuale, non credo che la mia prestazione sia stata positiva: avrei potuto fare meglio. Lo stesso vale per la nazionale: avremmo potuto offrire una prova superiore. L'aspetto più importante comunque è quello di aver conquistato i tre punti, e speriamo di proseguire su questa strada".

"Dobbiamo capire che sfidare squadre africane richiede tanta aggressività e la capacità di vincere svariati duelli. Ecco perché anche nazionali tecnicamente inferiori a noi possono metterci in difficoltà attraverso lo scontro fisico. Non siamo stati all'altezza, io come tutti i miei compagni. Speriamo di poter giocare meglio nelle prossime partite. Vincere è importante, ma possiamo fare di più".