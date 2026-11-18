Lazio, Belahyane: "Marocco? Abbiamo vinto, ma potevo giocare meglio"
Dopo la vittoria contro il Niger, il centrocampista della Lazio Reda Belahyane ha parlato del successo del Marocco. Il classe 2004, partito da titolare, non è stato soddisfatto della sua prestazione e di quella della sua squadra, nonostante i tre puni conquistati. Di seguito le sue dichiarazioni: "A livello individuale, non credo che la mia prestazione sia stata positiva: avrei potuto fare meglio. Lo stesso vale per la nazionale: avremmo potuto offrire una prova superiore. L'aspetto più importante comunque è quello di aver conquistato i tre punti, e speriamo di proseguire su questa strada".
"Dobbiamo capire che sfidare squadre africane richiede tanta aggressività e la capacità di vincere svariati duelli. Ecco perché anche nazionali tecnicamente inferiori a noi possono metterci in difficoltà attraverso lo scontro fisico. Non siamo stati all'altezza, io come tutti i miei compagni. Speriamo di poter giocare meglio nelle prossime partite. Vincere è importante, ma possiamo fare di più".