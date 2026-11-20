RASSEGNA STAMPA - Pedraza cerca la rivincita personale, dopo le uniche due partite da titolare che si sono rivelate disastrose. La prima col Mantova in Coppa Italia, la seconda a Bologna all’esordio in campionato. Lo spagnolo, si legge sul Messaggero, ha almeno tre occasioni per convincere Gattuso che non si è mai fidato del tutto.

Lecce, Torino, Atalanta non per scalare le gerarchie ma per conquistare il tecnico e magari minutaglia in più anche a gara in corso. La sua esperienza a Formello, prosegue il quotidiano, non è partita sotto una buona stella ma ora ha l’opportunità di sfruttare un’occasione arrivata con l’infortunio di Tavares. Nei 251 minuti messi nelle gambe in Serie A ha timbrato anche due assist decisivi: col Monza e contro il Genoa, tutti e due per Pinamonti. Anche quest’ultimo sabato sarà titolare col Lecce e dunque, l’asse perfetto è una Lazio che ha creato soprattutto a sinistra il maggior numero di occasioni.

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