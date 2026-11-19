Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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"La Lazio ha chiesto informazioni sul difensore centrale della Juventus Federico Gatti". È questa la notizia pubblicata sul proprio account X da Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Poi aggiunge: "Il suo futuro alla Juve non è ancora chiaramente definito e alcuni club italiani e stranieri stanno monitorando la situazione in vista di gennaio".

Nonostante sia legato da un contratto con i bianconeri fino al 2030, il classe '98 è considerato in uscita, insieme a Cambiaso e Zhegrova: l'obiettivo del club sembrerebbe essere quello di cederli per avere a disposizione un "tesoretto" e utilizzare la prossima sessione di calciomercato per rinforzare la rosa di Spalletti con interpreti più utili e più al centro del progetto.

#Lazio have asked info for #Juventus’ centre-back Federico #Gatti. His future at #Juve is not yet clearly defined and some italians and foreigns clubs are monitoring the situation ahead of January. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 18, 2026