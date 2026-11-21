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Uno dei temi principali della sala stampa non ha riguardato il campo. È il cancello momentaneamente non funzionante del centro sportivo di Formello, che Gattuso non ha preso affatto bene. “Sono scaramantico, pensa quante ne ho tirate dentro la macchina stamattina...”, ha detto il tecnico. E la sala stampa è scoppiata a ridere: “Volevo scavalcare perché il cancello non funzionava... Poi ho detto non facciamo figuracce e sono costretto a fare il giro”, ha concluso Rino sorridendo. Anche se sulla sua scaramanzia non si scherza.

Pubblicato il 20/11 alle 14.40