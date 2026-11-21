Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si riparte, finalmente. Gattuso parlerà in sala stampa alle ore 14, presenterà la sfida di domani con il Lecce: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Che sosta è stata? Come ha ritrovato i danesi? Si riflette sull'utilizzo di Frattesi?

Non devo riflettere nulla, Frattesi ha fatto tutto col gruppo in settimana, a livello strumentale non ha nulla. Ha lavorato tutti questi giorni. Poi se oggi ha il raffreddore vediamo. I danesi sono arrivati il giorno dopo la gara alle 18.30, hanno fatto palestra come Dele e Bela. Ieri abbiamo lavorato a bassa intensità sui calci piazzati, tutti hanno lavorato meno. Parlando degli infortunati: Zac da 5-6 giorni sta lavorando in campo, ha ancora edema, ma va a 24-25 all'ora. Nuno ha iniziato la riabilitazione in piscina con Sutalo, Adam ha avuto una piccola ricaduta, non al flessore di Bologna, ma sulla ricaduta di un mese fa. Settimana prossima valutiamo come stanno. Gli altri sono tutti a disposizione. Cataldi ieri ha avuto un piccolo fastidio all'adduttore, pensiamo non sia nulla di grave.

Che insidie ci sono contro il Lecce? Che mese inizia?

Si pensa solo a domani, non a quello che dobbiamo fare dopo. Il focus è sul Lecce, una squadra solida, allenata bene, non è un caso che ha fatto 7 punti in trasferta su 10 totali. Squadra molto insidiosa sui calci piazzati, da prendere con le pinze. Sta a noi come sempre mostrare mentalità, voglia di stare in campo a ritmi elevati, è una gara molto difficile.

Ha provato il 4-2-3-1 in amichevole...

Ci può stare ma penso che per come giochiamo il modulo non c'entri niente, cambia solo come andare a prendere gli avversari. L'occupazione si fa allo stesso modo, ci può arrivare chiunque in certe zone. Contano la voglia e la partecipazione, si può giocare con 2 centrocampisti invece che 3, si può fare tutto. Spesso quando andiamo a fare le pressioni, di centrocampista dietro ne rimane uno solo.

Quanto è importante limitare i blackout? Quanto è importante Gudmundsson?

Io non devo entrare solo nella sua testa, ma di tutti i giocatori. Lui è importante dal punto di vista balistico e tecnico, ma ci sono tutti gli altri anche. Non so cosa significhi giocare poco. Lazzari e Dele ci danno sempre una mano coi 5 cambi. Albert, quando sta bene, è un giocatore di altissimo livello, ci può dare una grande mano. Domani in tanti avranno la possibilità di giocare dal primo minuto. Sono contento, vedo come si allenano, la partecipazione in settimana. Poi si può giocare bene o meno bene, ma serve sempre la massima convinzione.

Domani ridisegnerà la difesa: chi sta giocando meno ha comunque raggiunto un livello che la rende sereno?

A livello caratteriale, per come sono fatto, non sono mai sereno. Ma ho la consapevolezza che sono ragazzi che non si risparmiano mai. La qualità di corsa di volume e sprint, di corse sopra ai 25 all'ora, sono tutte di buon livello. Domani bisogna metterlo in pratica e far parlare il rettangolo verde.

Vede tanti "cancelli da scavalcare" in questa stagione?

Sono scaramantico, pensa quante ne ho tirate dentro la macchina stamattina... Volevo scavalcare perché il cancello non funzionava... Ho detto: ora parcheggio qui e scavalco, poi però ho pensato di non fare figuracce e sono stato costretto a fare il giro per entrare. L'ho detto la scorsa conferenza, non abbiamo nulla da perdere, viviamo alla giornata. Sono ragionamenti che si possono fare le ultime 7-8 partite, è una gara importante. La giochiamo con le nostre carte rispettando gli avversari, poi vediamo dove si arriva. Viviamo alla giornata, inutile fare i calcoli sulle vittorie. Le difficoltà le conosciamo, l'importante è non sbagliare la mentalità. Poi se gli altri sono più bravi di noi, gli faremo i complimenti.

Avete rivisto la partita di Napoli?

La partita di Napoli l'abbiamo vista ieri visti gli impegni delle nazionali. Il veleno che si mette su ogni palla, sulle transizioni, le corse, deve essere tutto nel nostro dna. Nel primo tempo potevamo fare più di un gol, poi abbiamo un po' subito, dopo siamo tornati in partita. Non bisogna dimenticare cosa ci ha portato dove siamo adesso. Giochiamo da squadra, si corre forte tutti insieme. Bisogna continuare così. Non deve mai mancare lo spirito e la voglia di soffrire. La crescita mentale c'è stata, rispetto al Milan e al Monza abbiamo fatto dei miglioramenti, anche a Venezia ci è andata bene, Mandas ci ha dato una mano. A livello di mentalità abbiamo fatto uno step importante, dobbiamo lavorare con serietà e non dimenticare da dove siamo partiti.

Si vede alla Lazio per tanti anni?

Ti devi chiedere se mi piace fare il gitano o no. A me piace. Io amo andare in giro e toccare con mano le mentalità e le culture degli altri paesi. La mia crescita viene anche da tutti i giri che ho fatto. Noi italiani pensiamo sempre di essere i più bravi e i più forti. Nel mio mestiere si può prendere dagli altri paesi, ora non penso se devo fare qui 2-3 o 4 anni, penso a cosa fare oggi. Qua mi trovo a mio agio, sembra che sono qui da 10 anni. L'ho spiegato dopo il Mantova, sembrava fosse un funerale. Mi piace qui, spero di rimanerci a lungo. Quando si sta bene in un posto, uno ci deve pensare più di una volta prima di andare via, perché difficilmente poi si trovano posti così.

Troppa difesa cambiata un rischio? A che punto è la crescita di Floriani?

Ho grande fiducia, vedo come lavorano, anche Doekhi quando ha giocato ha sempre fatto bene, ha avuto un problema alla mano e si è trovato all'improvviso fuori. Pedraza non ha mai giocato ma ha messo minutaggio. Tranne 2 partite ha fatto tutte le gare da subentrato. Vediamo chi giocherà. Voi avete fatto già fuori Provstgaard, vediamo chi giocherà. Su Romano ci sta che a volte soffra un po' uno come Lang, il vissuto e l'esperienza si fa giocando. Ci sta che possa un po' subire uno così tecnico nel secondo tempo. Siamo contenti della sua crescita, che abbia rinnovato, è un ragazzo con voglia e molto intelligente. Poi se ci sono partite in cui soffre un po', però fa parte del percorso di crescita.

I rischi di domani? Noslin dove è meglio vederlo?

Noslin ora per la mentalità che ha, che è tutto merito suo, può giocare anche difensore centrale o a centrocampo. Una condizione fisica incredibile, ha dinamismo, voglia, forza nelle gambe, può giocare in ogni ruolo. Ora ci manca uno come Zaccagni, uno che mette in campo qualità. Noslin può fare quel ruolo, l'ha mostrato a Napoli con voglia. Non sono d'accordo con voi invece su Pinamonti, l'avete un po' massacrato dopo Napoli, per me ha fatto un grandissimo primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto tutti i primi 15 minuti, anche Pinamonti è in grandissima crescita.

È uscito GTA 6, ha paura che qualcuno stia troppo sui videogames?

Saranno cazzi suoi se vuole giocare, figuratevi... Non so nemmeno di cosa state parlando, non mi creo questo problema. Fa parte dell'essere professionisti e aver amor proprio del lavoro. Non mi permetterei mai di chiedergli che ora hai fatto? Come si chiama, GTA? Che è, una macchina? Domani alle 9 abbiamo colazione, mi metto concentrato, vediamo se qualcuno ha fatto le ore piccole o no...

A che punto è Pedraza?

Bisogna dire le cose come stanno. L'ho chiamato in ufficio, si capiva che tutto il lavoro fatto non gli era entrato bene in testa. Veniva da un calcio e una mentalità totalmente diversa. Giocava con Marcelino, giocava 4-4-2 con blocco basso, per lui era arabo quanto provato fino a quel momento. Da lì ha svoltato, gli ho detto che non doveva fasciarsi la testa, siamo rimasti più in campo, ha cominciato a fare domande. Quando è entrato qualche partita ce l'ha fatta vincere andando forte nella ripresa. Ci sta che se uno ha fatto qualcosa sempre di diverso possa avere delle difficoltà giocando a uomo. Siamo contenti di lui, sono sicuro che domani farà una grande partita.

Dopo tanti anni di lamentele sulle pause, è arrivato il momento che allenatori e federazioni trovino una soluzione?

Non è facile, a settembre 20 giorni non passano mai. Sappiamo quello che abbiamo fatto, non è facile. La Champions, l'Europa League, tutte le competizioni... Più che una roba di allenatori, è una cosa della Fifa, si devono sedere coi presidenti e i proprietari dei club. Quando io giocavo, se vado a vedere le presenze, anche ai miei tempi si giocava tanto. Sono arrivato ai quarti, in semifinale e in finale di Champions, arrivavo a circa 53 presenze a stagione. Ora si gioca di venerdì, sabato alle 15, sono gli orari e i tempi di recupero che sono diversi. Per questo ci sono tanti infortunati, si gioca tanto perché gli stipendi sono più alti. Noi non siamo le persone che si possono lamentare per quello che guadagniamo. Bisogna essere coerenti. Viviamo in un mondo in crisi, i nostri salari invece sono importanti. Sicuro non sono io a venire qui a lamentarmi, sono gli altri che devono trovare gli eventuali miglioramenti.

La Lazio affronterà tanti big match nei prossimi mesi. Di questi impegni quale più di ogni altro può mettere alla prova la sua squadra?

La partita di domani con il Lecce, non ti rispondo su altro. I 3 punti di domani sono uguali a quelli di Torino, con l'Atalanta o a Frosinone. L'avversario è diverso ma pensiamo a domani. Mi viene troppo difficile dirti cosa penso. Penso solo a domani, poi di volta in volta vediamo. Come se oggi mi chiedessi del derby. Non penso niente, so che è importante e che vogliono tutti la vittoria contro la Roma. Ma se ci penso ora, pensa come arrivo tra 20 giorni...

Pubblicato il 20/11 alle 14.30