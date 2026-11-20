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Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio ha parlato così della sfida con il Lecce: “I due esterni di attacco del Lecce sono veloci. I salentini coprono e ripartono bene, vivono con le ripartenza. Serve attenzione perché probabilmente tu farai la partita e loro staranno compatti per poi ripartire”.

“Non devi dargli la possibilità di puntarti palla al piede, N’dri in questo è bravo. Pure Fatah è fastidioso. Con il loro gioco possono metterti in difficoltà ma la Lazio è in grado di dominare le partite, deve farlo e deve essere cinica; ricordando poi che Falcone contro la Lazio si esalta”.

“La Lazio è in emergenza perché mancano diversi giocatori, quindi quello di domani sarà un impegno ancora più importante. Questa gara la vedo con grande interesse perché mi dirà tante cose su ciò che potrà fare la Lazio in questa stagione. Gudmundsson a sinistra può essere una soluzione, se ci sarà bisogno. Dipenderà dalla partita. L’assenza di Zaccagni potrebbe dargli minutaggio in quella zona. Poi dipende anche da come staranno a centrocampo. Gudmundsson, anche se non gioca da due mesi, può essere decisivo, spesso lo è anche quando fa pochi minuti”.